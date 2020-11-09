Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzümlü teşekkür

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Manisa'nın marka değeri Sultani üzüm ikram etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzüm fiyatları ve fiyatların korunmasına yönelik atılan adımlardan dolayı üreticilerin duyduğu memnuniyeti aktaran Baybatur, bağcılar ve Manisa milletvekilleri adına teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Manisa'nın marka değeri Sultani üzümün konu edildiği ayaküstü sohbette üzümün bilinen tüm meyveler içinde en güçlü anti-oksidan olduğunu ifade eden Baybatur, halk arasında 'bitkisel süt' olarak da bilinen üzüm suyunun içerdiği demir ve potasyum zenginliğiyle vücudu enfeksiyonlara karşı koruyup bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek Covid-19'a karşı güçlü bir korunma için üzüm ve nevi ürünlerinin tüketiminin önemine vurgu yaptı. Üzümün bu sene güzel para etmesinden dolayı üzümün başkenti Manisa'da üreticilerin yüzünün güldürdüğünü de aktaran Baybatur, gerek üzüm fiyatının gerekse de fiyatların korunmasına yönelik müdahale alım kararı gibi atılan adımların Manisa'da memnuniyetle karşılandığını söyledi. Bağcılar ve Manisa milletvekilleri adına teşekkür eden Baybatur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzüm ikram etti. Üzümün Manisa çiftçisine bereket getirmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Baybatur'a her zaman Manisalı çiftçinin yanında olduğunu belirterek Manisalılara selamlarını iletti.