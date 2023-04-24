Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TOGG kredisi' müjdesi

Manisa'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kamu bankalarımız TOGG için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay 0,99 oran ile kredi kullandıracak. Yani Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile kredi kullandıracak ve TOGG satışlarını bu şekilde yapacaklar” dedi.

Manisa'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG'a ilişkin önemli bir müjdede bulundu. Erdoğan, “14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bunların Tayyip Erdoğan'ı devirmek dışında hiçbir projeleri yok. Eveleyip geveledikleri konularda ne söylediklerinden haberleri var ne de bunların hesabını, kitabını çıkarma niyetleri var. Tıpkı son mahalli seçimlerde söz verdikleri konularda kulaklarının üzerine yatmaları gibi. Bugün TOGG'un bugün elektrik enerjisi ile ilgili tesisisin temel atma töreninden geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımız TOGG için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay 0,99 oran ile kredi kullandıracak. Yani Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile kredi kullandıracak ve TOGG satışlarını bu şekilde yapacaklar. Bugün ben de Gemlik'te TOGG kullandım. Tabii Gemlikliler bizi bırakmadı. Karanfile boğdular bizi. ‘Durmak yok' dediler. ‘Yola devam' dediler. Burası da muhteşem. Gümbür gümbür 14 Mayıs'a gidiyoruz” diye konuştu.

“Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz”

Ülke geliştikçe, büyüdükçe, zenginleştikçe ortaya çıkan kazancı 85 milyon vatandaşın her birinin hayatına yansıttıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“21 yılda milyonlarca vatandaşımızı iş, ev, araba sahibi yaparken bu anlayışla hareket ettik. Bugün de aynı anlayışla yeni programları hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Karadeniz gazı ülkemizin enerji güvenliği bakımında hayati öneme sahip. Rekor sürede kullanıma girmesini sağladığımız gazın sevincini milletimizde paylaştık. Bu sevinci sadece sözde bırakmadık. Evlerimizdeki tüketime de yansıttık. Konutlardaki ilk bir aylık tüketimi tamamen, bir yıllık tüketimi de mutfak ve sıcak su kullanımı kadarıyla ücretsiz yaptığımızın müjdesini milletime ilan ettim. Gazın gelirinden elde edilecek kaynakla ayrıca, aile yapımızı ve gençlerimizi destekleyecek yeni bir adım atıyoruz. Kaynağını Karadeniz gazı gibi ülkenin doğa zenginliğinden alacak Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Kaynak, Londra tefecilerinden değil, Karadeniz gazından. Bu banka ile aile kurumunu güçlendirecek, gençlerimizi destekleyecek çalışmaları finanse edeceğiz. Ev kadınlarının emekliliğine, priminin 3'te 1'ini ödeyerek destek vereceğiz. İsteyen her ev hanımı, oldukça kolay şartlarla emekli olarak kendi gelirine kavuşacak. Gençlerimizin eğitiminden istihdamına; iş kurmasından evlenmesine; hayata başlarken attığı her adımda yanında olacağız.”

“Sen bu ülkede memurluk bile yapamadın”

Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, “Türkiye'yi bırakın daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına göz dikmiş bir muhalefet var. Milletimizin gönül dünyasında artık hiçbir karşılığı olmayan etnik ve mezhebi ayrımcılığı tahrik ederek taşıyarak kabuk bağlamış yaraları tekrar kanatarak insanlarımızı birbirine düşürmenin peşindeler. TCG Anadolu gemimiz dün Sirkeci'den Karadeniz'e hareket etti. Allah nasip ederse son 10 gün içinde de TCG Anadolu, İzmir'e demirleyecek. İstiyorum ki İzmir de görsün. İzmir'e en ufak gayreti dokunmayan bay bay Kemal'e gereken dersi TCG Anadolu ile versinler. Kalkınmanın sembol yatırımlarına ve onları ülkemize kazandıranlara adeta savaş açarak geçmişteki eser ve hizmet fukaralığını örtmeye çalışıyorlar. Bay Kemal, sen anlamazsın bu işlerden. Sen bu ülkede memurluk bile yapamadın. SSK başındayken; ah Savaş Ay sağ olsaydın da bu adamla yaptığın video çekimini tekrar anlatsaydın. Yahu bunun SSK başında olduğu zamanda hastanede ölenler rehin alınıyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Şimdi bizim şehir hastanelerimiz muhteşem. En ufak bir sıkıntı yok ve hastanelerimize gelenleri kapıdan geri çeviremezler, yasaktır” ifadelerini kullandı.

“Sevsinler seni bay bay Kemal”

“Egemenlik haklarımızı uzunca bir aradan sonra bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı tersyüz etmenin hesabı içindeler” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İngiltere'den, Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sevsinler seni bay bay Kemal. Londra tefecilerinin bu kadar kayıp parası mı var da sana gönderecekler? Adamın devlet yönetiminden haberi yok. 5 keçi verin, kaybeder gelir. Yapacak bir şey yok. Sırf uzantılarının siyasi desteğini alabilmek için milletin güvenliğini ve devletimizin bekasını tehlikeye atma pahasına tüm terör örgütlerine göz kırpıyor. Terörist başları ‘Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz' diyor. Kandil'den gelen desteğe ‘Evet' diyebilir miyiz? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil olana milletimiz destek verir mi? Öyleyse durmak yok yola devam. Bu ittifak boşuna mı kuruldu? Öyleyse bunu bozacağız.”

“Rahatsız oluyorlar”

FETÖ'cülerin milletin ve devletin başına çökmek için seçim gününü beklediklerini kaydeden Erdoğan, “Ülkemizi diledikleri gibi soyamayan Londra tefecileri boşuna mı umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladı? Hadi terör örgütleri ve dışarıdaki güçler kendi çıkarları gereği umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladı, bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içen, havasını soluyan bazılarına ne oluyor? Ülkemiz doğalgaz çıkarıyor, bunlar rahatsız oluyor. Kendi savunma sanayi ürünlerini, kendi teknolojisini geliştiriyor, bunlar rahatsız oluyor. Terör örgütlerini inlerinde vuruyor, bunlar rahatsız oluyor. Cudi'de bunları vurduk mu? Gabar'da bunları vurduk mu? Bunları başka kim vurdu? Ancak biz vururuz biz. Bay bay Kemal onlarla resim çektiriyor. Yanındakiler onlarla Kandil'de resim çektiriyor. Benim sevgili milletim bunlara oy vermez ve 14 Mayıs'ta da vermeyecek. Ülkemiz üretimini, istihdamını, ihracatını artırıyor, bunlar rahatsız oluyor. Depremlerin yıkımlarını kısa sürede kaldırıp inşa ettiği konutları teslim aşamasına getiriyor, bunlar rahatsız oluyor. Ülkemiz afet risklerine karşı cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşüm kampanyalarını başlatıyor, bunlar rahatsız oluyor” dedi.

“Bir masa kurmuşlar, 7'li masa”

“Bir masa kurmuşlar, 7'li masa. Maşallah evlere şenlik” diyen Erdoğan, “Önce 6 kişiydi, sonra masanın altındaki HDP'yi dahil ederek 7 oldular. 7 kişi kurbanda danaya girse tamam da ülkenin yönetiminde aynı şekilde yapmaya kalkmak milli iradeye saygısızdır. Türkiye geçmişte 2'li, 3'lü, 4'lü koalisyonları bile kaldıramayıp siyasi ve ekonomik krizler yaşadı. Ömrü 2 ay, 3 ay, 5 ay, 8 ay olan bir sürü koalisyonlar kuruldu. Bürokrat ataması konusunda anlaşılamadığı için bozulan koalisyon hükümetleri oldu. Daha bakanlar koltuklarına oturmadan dağılan koalisyonlar sebebiyle ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybetti” sözlerine yer verdi.

“Ülkeyi emanet edebilir misiniz?”

“Bunların verdikleri sözlerden tuttukları var mı” diye soran Erdoğan, “Peki tutmadıkları sözlerin hesabını millete verdiler mi? Daha vahimi ülkenin ve milletin güvenliğini ve huzurun, tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş durumdalar. Bu pazarlıklar yüzünden 14 Mayıs seçimleri sadece önümüzdeki 5 yılı değil gelecek yarım asırdaki seyrini belirleyecek yol ayrımına dönüşmeye başladı. CHP'ye ve diğer partilere gönül vermiş kardeşlerim; kendinizi ve evladınızın geleceğini 7'li kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini, kendi deyimleriyle kumar masasına emanet eder misiniz? Buradan milletimin tüm fertlerine sesleniyorum. Hanımlar; bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler; dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakika bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler; dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüphe ile bakacağınız birine kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşim; önüne 5 keçi katsanız akşama hepsini kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslime edebilir misiniz? İşveren kardeşim; kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim; oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? İşte bunun için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız” diye konuştu.

Erdoğan, programın sonunda AK Parti Manisa milletvekili adaylarını tanıttı.