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Cumhurbaşkanlığının hediyeleri Gördes'teki 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaştırıldı

Manisa’nın Gördes ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırlanan hediye paketleri Vefa Sosyal Destek Grubunca toplam 5 bin 675 vatandaşa ulaştırıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırlanan hediye paketleri Vefa Sosyal Destek Grubunca toplam 5 bin 675 vatandaşa ulaştırıldı.


Cumhurbaşkanlığınca gönderilen hediye paketleri vatandaşlara ulaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gördes'e gönderilen ve içerisinde kolonya, maske ile mektup bulunan hediye paketleri, İçişleri Bakanlığı Gördes Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunca 64 mahalledeki 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı poşetlerde bulunan kolonya ve koruyucu maske, Vefa Sosyal Destek Grubunca tek tek evler dolaşılarak 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaştırılıyor. Hediyelerin yanı sıra paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.


Gördes'te 64 mahalledeki hediyelerini alan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, dua ettiler.

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