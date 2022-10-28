Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı çelenk sunumuyla başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Salihli Belediye Başkan Vekili Metin Durmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Serkan Sözer, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, siyasi parti başkanları ve temsilcileri esnaf odaları ve dernek başkanları, gaziler ve şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları, daire müdürleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın Kaymakamlık makamında tebrikatın kabulü ile başlayacak devamında Kent Meydanı'nda kutlama programı yapılacak. Kutlama programı ise saat 10.00'da başlayacak. Salihli Belediyesi'nin düzenlediği Fener Alayı ise saat 19.23'te Atatürk Anıtı'ndan başlayıp Ferah, Şüheda ve Kurudere Caddeleri istikametinden Kent Meydanında sona erecek.