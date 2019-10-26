Cumhuriyet kupasında şampiyonlar belli oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 96'ıncı kutlama etkinleri kapsamında düzenlenen futbol, voleybol, basketbol, judo ve masa tenisi Cumhuriyet Kupası turnuvasında şampiyonlar belli oldu.

Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda basketbol, voleybol ve masa tenisi müsabakaları Belediye Spor Salonu ve Sekine Evren Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda oynanırken, futbol müsabakaları ise Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası'nda oynandı.

Küçükler futbolda 1. Kudret Demir, 2. 50. Yıl, 3. Fen Bilimleri ve Yılmaz Şehit Hüseyin Arı, Yıldız voleybolda erkeklerde 1. Poyrazdamları, 2. Yiğitbaş İmam Hatip, 3. Namık Kemal ve Çavlu, kızlarda 1. Kudret Demir, 2. Düşür Koleji, 3. Mimar Sinan ve Karayahşi, basketbol küçük erkeklerde 1. Düşünür Koleji, 2. Fen Bilimleri, 3. Bahçeşehir Koleji ve İbrahim Akkayan, masa tenisinde küçük erkelerde 1. Arda Efe Kalkan, İlke Demir, 3. Mehmet Kaya, 4. Abdülsamet Çerçi, yıldız erkeklerde 1. Mustafa Sezer, 2. Hüseyin Büyüktepe, 3. Mustafa Ergil, 4. İsmail Karabacak, genç erkeklerde 1. Sadri Şan, 2. Batın Turgut, 3. Ramazan Demir, 4. Enes Ceyhan, yıldız kızlarda 1. Emine Erefe, 2. Melek Erefe, 3. Beril Akgül, 4. Öykü Şenoğul, genç kızlarda 1. Elif Kavak, 2. Büşra Kıvrak, 3. Hayrunisa Dokuz, 4. Fadime Sude Özcan oldu.

Öte yandan branşlarında derece elde eden ve judoda kilolarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Öğrencilere madalyaları Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ve öğretmenler tarafından takdim edildi.