Cumhur'un adayı Şirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la

Cumhur İttifakının Turgutlu Belediye Başkan adayı Turgay Şirin, miting için Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçenin Belediye Başkan adaylarını tanıttığı törene katıldı. Cumhur İttifakı ruhunun Manisa'daki birlik ve beraberliğine sahne olan coşkulu programın ardından açıklama yapan Başkan Şirin, “Cumhurbaşkanımızın bizleri şereflendirdiği tören ile Manisalı, Turgutlulu hemşehrilerimizin bir kez daha karşısına çıkmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakının Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin belediye başkan adaylarını, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda tanıttı. Cumhuriyet Meydanı'nın adına yakışır törene on binlerce vatandaş akın ederken, pek çok televizyon kanalından canlı yayınlanan tören Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlara ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ve 17 ilçe Belediye Başkan adayları tek tek sahneye çağrılarak, coşkunun zirveye çıktığı meydanda Manisalılar selamlandı.

"Cumhur İttifakı ruhuyla mutluyuz gururluyuz"

Törenin ardından bir açıklama yapan Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan adayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere değerli Turgutlulu hemşehrilerimin teveccühü ile 2014'den bu yana yapmış olduğumuz çalışmalar takdir görmüş olup, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmamız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından uygun görülmüştür. Bu vesileyle bizler de bugün Cumhurbaşkanımızın Manisa'ya teşrifleriyle bir kez daha halkımızın huzuruna çıktık. Manisa'da meydandaki coşku gerçekten görülmeye değer ve gurur vericiydi. Özünde vatan sevgisi ve Türk Milleti'ne mensubiyet şuuru bulunan Cumhur İttifakına halel getirmeyecek şekilde üzerimize düşen ne varsa canla başla yapacak gücü ve Allah'a çok şükür kuvveti buluyoruz, bu doğrultuda da çalışacağız. Bu anlayışla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ve diğer tüm ilçelerimizde 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Cumhur İttifakının gücü ve değerli hemşehrilerimin teveccühüyle zafer kazanacağımıza can-ı gönülden inanıyorum. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza ve MHP Genel Başkanımıza bizi bu göreve tekrar layık gördükleri için bir kez daha teşekkür etmeyi, hemşerilerim adına borç biliyorum” dedi.