D-300 karayolu kar nedeniyle 2 saat trafiğe kapalı kaldı

Kula'da akşam saatlerinde aniden başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D-300 karayolu ulaşıma kapandı. Kavacık rampasında her iki yöne de trafik akışı dururken, refüjde bulunan ve sadece kar küreme araçlarının geçişi için oluşturulan geçiş yolu, Grayder araçları ile açılarak, İzmir-Ankara istikametine gitmek isteyen araçlar, geri döndürülerek şehir merkezine yönlendirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kavacık rampasında tıkanan trafikte, sürücüler araçlarına zincir taktı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre toplam 3 greyderin Kula ilçesinde yol açma çalışması yaptığı ayrıca ekiplerin yolda tuzlama çalışmasının yaptığı bildirildi. Yolda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu ve yolların açılmasını beklediklerini söyledi.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan İzmir Ankara D300 Karayolu, 2 saat süren çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Karayolları ve trafik ekiplerinin yolda önlemler almaya devam ediyor.