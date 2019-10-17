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Dağ bisikletçileri Yunusemre'de buluşuyor

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu, 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu, 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Belediye bahçesinden başlayacak olan parkur, Uncubozköy Ormanlık Alanı'nda sona erecek.


Yunusemre Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği (MABİD), Dinamik Bisiklet, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) katkılarıyla Uluslararası Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu'nun ikincisi düzenlenecek. 20 Ekim 2019 Pazar günü belediye bahçesinden başlayacak olan parkur, Uncubozköy Ormanlık Alanı'nda sona erecek. Sadece lisanslı sporcuların katılacağı parkur için başvurular başladı. Ön başvurular http://etkinlik.yunusemre.bel.tr/ adresinden yapılırken; asıl kayıtlar 19 Ekim Cumartesi günü belediye bahçesinde olacak. 5 kategoride gerçekleştirilecek olan parkurda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Maraton hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen sporcuların, Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu facebook sayfasından bilgi edinebileceği açıklandı.

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