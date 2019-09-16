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Dağcılar hem spor yaptı hem çöp topladı

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü’nde hem doğaya atılan çöpleri topladı, hem de yürüyüş yaparak sportif faaliyette bulundu.

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü'nde hem doğaya atılan çöpleri topladı, hem de yürüyüş yaparak sportif faaliyette bulundu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, amaçlarının insanlara doğayı kirletmemeleri göstermek olduğunu belirtti.


Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan TURBELDAK, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü'nde farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik düzenlendi. TURBELDAK üyeleri merkeze uzak Osmancık Mahallesi'ne kadar yürüyerek spor yaparken ayrıca doğaya atılan çöpleri toplayarak, doğayı kirletenlere mesaj verdi. Amaçlarının insanlara doğayı kirletmemeleri göstermek olduğunu belirten Başkan Akın, “Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi çok güzel bir etkinlik ile farkındalık oluşturdu. 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü'nde hem çöp topladılar hem de yürüyüş yaparak sportif faaliyetlerde bulundular. Verdiğimiz mesajlarda doğayı kirletmeyeceğiz demiştik. Yaptığımız faaliyetlerde doğaya karşı verdiğimiz değeri göstermiş olduk. Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.

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