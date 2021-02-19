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Dağda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, bu kez Demirci ilçesi Esenyurt Mahallesi’nde dağda mahsur kalan keçi için seferber oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bu kez Demirci ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde dağda mahsur kalan keçi için seferber oldu. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonrası keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.


Manisa'nın Demirci ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde sürüden ayrılan bir keçi dağda mahsur kaldı. Keçiyi çıktığı kayalıktan indiremeyen vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yardım istedi. Olay yerine hızla giden itfaiye ekipleri, keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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