Dağdere'ye yeni su kaynağı kazandırıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Dağdere mahallesine yeni bir sondaj kuyusu kazandırıldı. Saniyede 5 litre verime sahip olan kuyudan numune alındı. Yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından pompa montajı ve hat bağlantıları yapılarak sondaj kuyusu mahallenin hizmetine sunulacak.

Dağdere Mahalle Muhtarı Halil Gökçedağlı, “Mahallemizin içme suyu kaynak suyundan sağlanmaktaydı. Mevcut kaynağımızın veriminin düşmesiyle su sıkıntısı çekmeye başladık. MASKİ Genel Müdürlüğü, bizim bu sıkıntımızı gidermek için yeni bir sondaj kuyusu açtı. İnşallah sondajımızın bağlantıları da yapılarak sıkıntımız giderilecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.