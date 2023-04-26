Dağıtılan fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor

Yunusemre Belediyesi'nin bu yıl dağıttığı fidanlar üreticiler tarafından toprakla buluşturulmaya devam ediyor.

Kırsal kalkınma alanında yaptığı çalışmalarla üreticileri desteklemeye devam eden Yunusemre Belediyesi, 2023 yılında da üreticilerin yüzünü güldürüyor. Yunusemre Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde bu yıl üreticilere dağıttığı 35 bin ceviz, zeytin, badem, nar, incir fidanı toprakla buluşuyor. Dağıtılan fidanların Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından arazide dikilip dikilmediği kontrol ediliyor.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.