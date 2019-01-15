Dağlıoğlu: “3 bin 600 ek gösterge sözü tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmeli”

Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 bin 600 ek gösterge sözünü hatırlatarak “Bütün memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi ve kamu görevlilerinin ek göstergeye ilişkin sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi gerekir” dedi.

Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, il binasında basın açıklamasında bulundu. 2018 yılında yaşanan kayıpların telafisi için ek zam istediklerini kaydeden Dağlıoğlu, “Döviz kurunun gerilemesine rağmen yapılan zamlarda hiçbir gerileme olmamıştır. Çalışanların çalışma barışı ve verimliliğini artırmak adına sorunlarını çözmek gerekmektedir bu göz ardı edilemez. Çünkü artık insanlar geçinemez duruma gelmiştir. Bir an önce bu konuda bir adım atılmalı. Çalışanlar beklentiye sokuldu ve bu beklenti karşılanmalı. İktidarın 3 bin 600 ek gösterge sözünün, bütün memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi ve kamu görevlilerinin ek göstergeye ilişkin sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi gerekir. Beklentiler boşa çıkarılmamalı. Görevde yükselmelerde liyakat, ehliyet ve hakkaniyet çok önemlidir. Bu konuda da hassasiyet gösterilmelidir” diye konuştu.

Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

“Ülkemizin geldiği nokta sendikal ayrımcılığı taşıyacak bir nokta değil. Kamuda ciddi sorunlar oluşturan sendikal ayrımcılık artık ortadan kalkmalı. 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişiminden beri yaşadıklarımız ortada. Senin adamın, benim adamım söylemlerinin bedelini hep birlikte gördük. İçinde bulunduğumuz sürecin ruhuna uygun davranılmalı. Liyakat ve ehliyet ilkesi hayata geçirilmeli. Kurum idari amirleri atanırken gözden kaçırılan bu denli anlayışlar çalışma barışını bozmaktadır.”