Daha önce fotokapana takılmışlardı, şimdi insan gözüyle görüldü

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda ilk kez 2017 yılında fotokapanla tespit edilen kurt varlığı bir vatandaş tarafından çıplak gözle görüldü. Kendisinden uzakta olan iki kurdu fark eden vatandaş heyecanlı bir şekilde cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı.

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nın yaban hayatını araştırmak için yerleştirilen fotokapanlar tarafından ilk kez 2017 yılında tespit edilen kurt varlığı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla da kayıt altına alındı. Çok sayıdaki endemik bitki örtüsü ve yaban hayatıyla her geçen yıl ilginin arttığı Spil Dağı Milli Parkı'na geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgeye kızıl geyikler salınarak yaban hayatının geliştirilmesine başlanmıştı. Milli parkta daha önce yılkı atları, tilki, ak kuyruksallayan, kuzgun, gelincik, yaban tavşanı, yaban domuzu ve kurtlar fotokapana takılırken bölgede yaralı bir karaca bulunmuş yakın zamanda da bir vatandaş tarafından ayı ailesine rastlanılmıştı.

Yaban hayatının çeşitliliğinin sürekli arttığı Spil Dağı Milli Parkı'nın Sancaklıbozköy Uçkuyular mevkii ve Ayvacık arasındaki insanların pek uğramadığı bakir bir alanda dolaşmaya çıkan bir vatandaş tarafından 2 kurt görüldü. Kurtları gördüğü gibi cep telefonuyla kayda almaya başlayan vatandaşın heyecanı görüntülere de yansıdı.