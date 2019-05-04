Daha sağlıklı bir çevre için çalışıyorlar

Çevre ve halk sağlığı açısından şehrin dört bir yanında 7/24 hizmet veren Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında çöp konteynerlerini dezenfekte ederek, eskilerini de yenileriyle değiştiriyor, konteynerlerin bulundukları yerleri de kireçleyerek şehre rahat bir nefes aldırıyor. Çevre ve halk sağlığının önemini belirterek, çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu halkının sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en önemli birimlerimizden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de gerek merkezde gerekse kırsal mahallelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gün aşırı kullanımı olan çöp konteynerleri noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Ekiplerimiz özel dezenfekte aracıyla konteynerleri yerinde dezenfekte ederken, bulundukları alanları kireçliyor, diğer yandan da eskilerini yenileriyle değiştiriyor. Ramazan Ayı'nı karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde, çalışmalarımızın tüm hızıyla devam edecek” dedi.