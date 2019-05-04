İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Daha sağlıklı bir çevre için çalışıyorlar

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında çöp konteynerlerinin yerinde dezenfektesini yaparken, ömrünü tamamlamış konteynerleri de yenileyerek hem sağlık hem de estetik açısından bulunduğu sokaklara rahat bir nefes aldırıyor.


Çevre ve halk sağlığı açısından şehrin dört bir yanında 7/24 hizmet veren Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında çöp konteynerlerini dezenfekte ederek, eskilerini de yenileriyle değiştiriyor, konteynerlerin bulundukları yerleri de kireçleyerek şehre rahat bir nefes aldırıyor. Çevre ve halk sağlığının önemini belirterek, çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu halkının sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en önemli birimlerimizden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de gerek merkezde gerekse kırsal mahallelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gün aşırı kullanımı olan çöp konteynerleri noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Ekiplerimiz özel dezenfekte aracıyla konteynerleri yerinde dezenfekte ederken, bulundukları alanları kireçliyor, diğer yandan da eskilerini yenileriyle değiştiriyor. Ramazan Ayı'nı karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde, çalışmalarımızın tüm hızıyla devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.