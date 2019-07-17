Daha temiz bir Akhisar için çöp konteynerleri temizleniyor

Akhisar merkezde ve kırsal bölgelerde bulunan yaklaşık 10 bin konteyner Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlenmeye başlandı. Vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürütülen temizlik faaliyetleri kapsamında Akhisar'daki çöp konteynerleri yıkama ve dezenfekte aracı ile temizleniyor. Sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerini yıkayarak pis kokuların yayılmasını önleme, çöp konteynerleri içerisinde sinek ve larva oluşumunu engelleme amacıyla kullanılacak araç, ilçe genelinde belirli periyotlarla şehirdeki tüm konteynerleri yıkayarak steril hale getiriyor.

Akhisar Belediyesi tarafından hizmet veren çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı çöp konteynerini içerisine alarak yıkama ve dezenfekte işlemini gerçekleştirirken, pis suyu da kendi içerisinde barındırarak dışarıya vermiyor. Bu sayede cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri en son teknoloji kullanılarak dezenfekte ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürü İsmail Baydemir, “Akhisar Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler nedeniyle Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun da talimatı ile çalışma başlattık. Bu çalışma ile yoğun koku ve sinek kirliliğine neden olan çöp konteynerlerimize dezenfekte sağlanması ve kötü kokuların önlenmesi amacıyla temizleme çalışması başlattık. Kullandığımız kimyasallarla çöp konteynerlerindeki sinek oluşumu önleniyor ve ayrıca kullandığımız parfümlerle konteynerlere güzel bir koku bırakıyoruz. Böylelikle de halk sağlığına katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca bu çalışma ile sadece konteynerlerin temizliği değil, şehir içinde çeşitli atıklardan kaynaklanan kirli noktalarda da bu dezenfekte işlemi sağlanacaktır” dedi.