Daha temiz bir Salihli için çalışıyorlar

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında, ilçe merkezindeki tüm ana caddeler, sokaklar, yol ve kaldırımlar süpürme araçlarıyla temizlendi. Şehir genelinde temizlik çalışması yapan ekipler, pazaryerleri ile yayaların yoğun kullandığı Sevgi Yolu ve caddelerde yıkama, süpürme ve rutin çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Temizlik ekipleri genel temizlik çalışmalarının yanı sıra olumsuz hava koşulları sonrası yol kenarlarında ve kaldırımlarda biriken toprak, çamur ve çeşitli atıkları da temizliyor.

Şehrin temizliği noktasında Belediye ekiplerinin sahada özveriyle çalıştıklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemize bağlı tüm birimler, vatandaşlarımızın daha temiz ve ferah bir şehirde yaşamaları için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Güzel şehrimizin her türlü temizliğinde kullanılmak üzere 3 adet süpürme aracı satın alarak hizmete başlattık. Daha temiz bir Salihli için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.