Daha yeşil bir Alaşehir için çalışıyorlar

Manisa'nın Alaşehir ilçe merkezine belediye ekipleri tarafından bin 800 adet fidan dikilecek. Alaşehir'in cadde ve sokaklarına dikilecek olan fidanlarla Alaşehir daha da yeşil bir kent haline gelecek. Muradiye Orman Fidanlığından temin edilen fidanların taşınmasına ve dikimine belediye personeliyle birlikte eşlik eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hedeflerinin vatandaşların şehir içinde doğayı yaşaması olduğunu söyledi.

Alaşehir Belediyesi ilçe merkezinde ağaçlandırma atağına başladı. Alaşehir Belediyesi tarafından Manisa Muradiye Orman Fidanlığından bin 800 adet fidan alınarak, Alaşehir'e getirildi. Fidanlar Alaşehir'in cadde ve sokaklarına dikilecek.

Alaşehir Belediyesi'nin şehri güzelleştirme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Belediye alt yapı, kültür sanat etkinlikleri, vatandaşlarla bire bir diyalog, görüşme, konuşma, dertleri dinleme, sorunları çözme gibi etkinliklerin yanı sıra şehri güzelleştirme kapsamı çalışmalarında, cadde ve sokakların ağaçlandırma çalışmalarını da yürütüyor. Gece gündüz demeden Alaşehir'in daha yaşanabilir bir şehir olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu şehrin güzelleştirilmesi kapsamında Manisa Muradiye Orman Fidanlığından temin edilen fidanların dikilmesine de destek vererek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte fidanları da taşıdı.

Daha yeşil bir Alaşehir için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Manisa Muradiye Orman Fidanlığından bin 800 adet fidan getirdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bu ağaçları vatandaşlarımızla buluşturacaklar. İnşallah bakımları da düzgün yapılacak. Hedefimiz şehrin içerisinde doğayı yaşamak, vatandaşlarımıza güzel, daha yeşil bir şehir oluşturmak." dedi.