Daha yeşil bir Manisa için hummalı çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesinde yer alan Karaçay Deresi'nin çevresinde bulunan 30 bin metrekarelik alanda başlatılan peyzaj çalışması hız kazandı. 5 kepçe, 6 kamyon, 77 personelle sahada hummalı bir çalışma yürüten ekipler, şehre dev bir yeşil alan kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Daha yeşil bir Manisa için çalışmalarını sürdüren ve şehre yeni yeşil alanlar kazandırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde, Karaçay Deresi'nin çevresinde bulunan 30 bin metrekarelik atıl alanda başlattığı bitkisel peyzaj uygulama çalışmalarına hız verdi. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğü alanda mevsimin yetişmesi için çift mesaiye dönüldü. Sahada 5 kepçe, 6 kamyon, 77 personelle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, şehre yeni dev bir yeşil alan kazandırmayı amaçlıyor.

“Tamamen kendi imkanlarımızla yapıyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, yaptığı açıklamada, “Planımızda olan bu alanın peyzajı için soğukların, yağmurların gelmeden bitmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu an sahada 5 kepçe, 6 kamyon ve 77 personelimiz ile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Alanın toprak çekimini gerçekleştirdik. Otomatik sulama sistemini kendi imkanlarımızla döşedik. Ağaçları diktik ve son olarak da çimini atıyoruz. Çok detaylı olan bu çalışmanın her aşamasını kendi personelimizle ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Hazır çim değil tohumdan çim çıkarıyoruz. Otomatik olmasını firmaya değil kendi personelimizle yapıyoruz. Bizim için çok önemli olan Güzelyurt Karaçay Deresi'nin hafta sonuna kadar bitmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çalışma bittikten sonra 30.000 metrekareye yakın alan eski atıl vaziyetinden kurtulmuş ve çok güzel bir dinlenme alanı haline gelmiş olacak. Pandemi sürecinde insanların rahat nefes alacağı bir yer olması için yoğun bir çaba içindeyiz” diye konuştu.