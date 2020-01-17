Daire Başkanı Özcan gençlik merkezini inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Selendi'ye kazandırılan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Hizmet Binası'nda Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sakin Gürbüz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu da yer aldı. Günün anısına hatıra fotoğrafı ile sonlandırılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Hizmet Binası ziyaretinin ardından Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Selendi'ye kazandırılan modern Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez birimlerini inceleyen ve ilgililerden bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocukların ve gençlerin geleceğe güvenle hazırlanmaları için desteklerinin devam edeceğini söyledi.