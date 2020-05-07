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Damlama sulama sistemiyle yetiştirilen kenevirler imha edildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında orman arazisi içinde damlama sulama sistemi ile yetiştirilen 96 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında orman arazisi içinde damlama sulama sistemi ile yetiştirilen 96 kök kenevir ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesine bağlı Girelli Mahallesi Avşar Baraji mevkiinde Alaşehir Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devriye faaliyetinde, orman arazisi içerisinde iki farklı noktada damla sulama sistemi çekilmiş toplam 96 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 10 kök numune alınmasının ardından kalan 86 kök bitki jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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