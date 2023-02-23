Danıştay, Alaşehir'de açılması planlanan 5 jeotermal santraline izin vermedi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde açılması planlanan 5 jeotermal santral için Manisa 2. İdare Mahkemesinde açılan 'Yürütmenin durdurulması' davasında yerel mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı Danıştay tarafından da onaylandı. Karar, çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Alaşehir Ziraat Odası tarafından santrallerin kurulmasına karşı çıkan üreticiler adına, santral kurulmasına izin verilmemesi için Manisa 2. İdare Mahkemesinde açtığı 'Yürütmenin durdurulması' davasında mahkeme heyetinin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Danıştay'a taşınan davada da yerel mahkemenin verdiği karar onaylandı. Danıştay'ın kararı çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Alaşehir'in, Türkmen, Baklacı, Akkeçili, Selce, Tepeköy, Ilgın ve Işıklar mahalleleri mevkilerinde yapılması planlanan Tepeköy Jeotermal Santralleri projesi ile ilgili olarak Manisa 2. İdare Mahkemesinin iptal kararını Danıştay onadı.

Manisa 2. İdare Mahkemesi 2021/799 esas, 2022/632 karar sayılı, 07.06.2022 tarihli kararı ile Alaşehir'in, Türkmen, Baklacı, Akkeçili, Selce, Tepeköy, Ilgın ve Işıklar mevkiinde yapılması planlanan Tepeköy Jeotermal Santraline Danıştay durdurma kararı verdi.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Bölgemizde yapılması planlanan jeotermal tesislerin dünyaca ünlü Sultaniye üzümü başta olmak üzere tüm tarım ürünlerini olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle jeotermal kuyuları ve jeotermal santralinin kurulmasına itiraz ederek yürütmenin durdurulması yönünde dava açmıştık. Danıştay da kararı lehimize verdi. Danıştay'ın üreticilerimizin istediği yönde karar vermesi, üzümün başkenti olan Alaşehir'de üzüm üreticilerimiz arasında büyük sevinçle karşılandı" dedi.