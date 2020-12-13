Dayıoğlu Mahallesi'nin deresi temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Dayıoğlu Mahallesi'nde 2 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek olası taşkınlara karşı önlemini alıyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Dayıoğlu Mahallesi'nde 2 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile dere yatağında biriken zararlı maddeler uzaklaştırılarak suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

“Tarım arazileri açısından iyi bir çalışma”

Dayıoğlu Mahalle Muhtarı Taner Çetiner, “Mahallemizdeki dere yatağında birikme oluştuğundan zararlı maddeler yağışlı havalarda dere yatağından dışarıya çıkıyor ve çevredeki tarım arazileri zarar görüyordu. MASKİ ekipleri hızlı bir şekilde dere temizlik çalışması yaparak, hem taşkınlara karşı önlemini aldı hem de dere yatağını zararlı maddelerden arındırdı. Çevre açısından önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.