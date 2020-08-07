‘Değerli zamanlar' projesi değer katmaya devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yoğun ilgi gören ve geçen yıl Manisa'nın 4 ilçesinde uygulanan ‘Değerli zamanlar' projesi, bu yıl da Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde organize edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla geçtiğimiz yıl Manisa'nın Kula, Selendi, Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde başlatılan ve yoğun ilgi gören ‘Değerli zamanlar' Projesi, bu yıl da Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde gerçekleştirilecek. Çeşitli sportif ve sanatsal çalışmalarla çocuk ve gençlerin hayatına yön veren ‘Değerli zamanlar' projesi, bu yıl da 10-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. 10 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 23 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek proje kapsamında gençlere, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde badminton, masa tenisi, tenis, bocce, kaykay, paten, eskrim ve yüzme gibi spor dalları ile tiyatro, resim müzik gitar, bağlama, keman ve ses eğitimi gibi sanat dallarında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. ‘Değerli zamanlar' projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe kaymakamlıkları, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla yürütülüyor.