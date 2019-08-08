‘Değerli Zamanlar' projesinin öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Kula'da Değerli Zamanlar' projesi kapsamında tiyatro branşında kurs gören öğrenciler, Kula Kaymakamı Kemal Duru ile birlikte şehit aileleri ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'da hayata geçirilen ‘Kula'da Değerli Zamanlar' projesi kapsamında tiyatro branşında kurs gören öğrenciler, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç ile birlikte, ilçedeki şehit aileleri ile yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında 2015 yılında terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu Batman'da şehit düşen Özel Harekat Polisi Nedim Erbay'ın Saraçlar Mahallesinde yaşayan babası İbrahim Erbay ve ailesini, Ardahan T Tipi Kapalı Cezaevinde tartıştığı cezaevi şoförünün bıçaklı saldırısına uğrayarak şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin 4 Eylül Mahallesinde yaşayan babası Süleyman Kuşdili ve ailesini, daha sonra da Ayazören mahallesinde yaşayan yaşlı çift Osman-Emine Avcı'yı evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde şehit aileleri ve yaşlı ailelere çiçek takdim eden tiyatro kursu öğrencileri, şehit aileleri ile yaşlı vatandaşların yaklaşan kurban bayramlarını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'da hayata geçirilen kursta öğrenim gören öğrencilerin, sadece öğrenim gördüğü branştaki sosyal etkinliği değil, birey sorumluluklarını da öğrenmeleri için gayret ettiklerini söyleyen Kula Kaymakamı Kemal Duru, bu kapsamda tiyatro kursundaki öğrenciler ile birlikte şehit aileleri ile yaşlı vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi. Minik öğrenciler ile birlikte şehit aileleri ve yaşlı vatandaşların kurban bayramını kutladıklarını da ifade eden Kaymakam Duru, kurs kapsamında eğitim gören öğrenciler ile çeşitli projeler yapacaklarını da kaydetti.