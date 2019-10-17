'Değerli Zamanlar'ın öğretmenleri ödüllendirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle düzenlenen ‘Kula'da Değerli Zamanlar' projesinde görev alan personele ve geçtiğimiz yıl düzenlenen 'KodlaManisa' programında başarı elde eden kodlama atölyesi bilgisayar öğretmenlerine ödül verildi.

Kula'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, İlçe Kaymakamlığının koordinesinde öğrencilerin yaz dönemini daha verimli bir şekilde geçirmesi için düzenlenen ‘Kula'da Değerli Zamanlar' projesinde görev alan personel, Kula Kaymakamı Kemal Duru tarafından ödüllendirildi. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ödül töreninde Kaymakam Duru, yaz tatilinden fedakarlık eden, öğrencilerin yaz tatilini daha verimli bir şekilde geçirmesi için sanat ve spor dallarında görev alan öğretmenlere teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl Manisa Valiliği tarafından başlatılan ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek robotik kodlama yarışmasında derece elde eden Kula'daki okullarda görevli bilgisayar öğretmenleri de ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Kemal Duru, ilk kez düzenlenen ve sanat ile spor dallarında yüzlerce öğrenciye yaz tatilini daha verimli bir şekilde geçirme fırsatı sağlayan 'Değerli Zamanlar' projesinde emeği geçen öğretmen ve kurum müdürlerine teşekkür etti. Beklenilenden daha verimli sonuçlar alınmasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında da değerli zamanlar projesine devam ederek, sanat ve spor dallarında çeşitli kurslar düzenleneceğini ifade eden Kaymakam Duru, projede emeği geçenlere ödüllerini takdim etti.