Dehşetin yaşandığı olayda işletme sahibi yaşananları anlattı

Manisa'nın Soma ilçesinde gözü dönen adamın eşinin kafasında bardak kırması ve masadaki servis bıçağıyla saldırması sonrası olayın yaşandığı kafenin işletmecisi dehşeti anlattı. “Allah'tan bıçak keskin değildi” diyen işletmeci Murat İnce, “Çevredeki esnaflar adamı linç etmeye çalıştı ancak biz sakinleştirdik” diye konuştu.

Olay Manisa'nın Soma ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafede eşi İ.Ç. ve bebeğiyle oturan T.Ç., masadaki bardağı alarak bir anda kalktı. Eşi İ.Ç.'nin başına bardakla vuran T.Ç., daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla defalarca eşine vurmaya devam etti. Bunun üzerine olayı gören kafedeki bir müşteri müşteri de T.Ç.'ye müdahale etmek istedi. Kendisini durdurmaya çalışan kadınlara da saldırıp darbeden T.Ç. kafeden kaçmaya çalıştı. Bu sırada olaya müdahale eden kafe işletmecisi Murat İnce ve kafe çalışanları T.Ç.'yi yakalayarak polise haber verdi.

Ekiplerin olay yerine gelmesiyle birlikte T.Ç. polise teslim edildi. Başına aldığı bardak darbesiyle yüzünde kesikler olan İ.Ç. ise olay sonra kanlar içinde kaldı. Gözü dönmüş adamın vurduğu bıçak darbeleriyle de yaralanan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu olan İ.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Çevredeki esnaflar adamı linç etmeye çalıştı ancak biz sakinleştirdik”

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayı anlatan kafe işletmecisi Murat İnce, “Her şey 15 saniye içerisinde oldu. Ben kasada müşterilerimize bakıyordum. Herkes kadın diyor ama kurtaran kişi erkek aslında. Kavgadan önce yaklaşık 1 saat burada oturdular. Ama maalesef adam önce kalkıyor ardından da kendi karısına bardakla vuruyor. Orada masada bıçak vardı. Allah'tan keskin değildi. Onunla vurmaya çalışıyor. Masada oturan bir beyefendi de adama müdahale etti. Ben de kaçarken onu yakaladım. Polise telefon açtık. Çevredeki esnaflar adamı linç etmeye çalıştı ancak biz sakinleştirdik. Şahsı da polise teslim ettik” dedi.

“Ben kendi erkekliğimden utandım”

İşletmesinde kadınlara yönelik istihdam sağladığını ve ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söyleyen İnce, olay sonrası büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Ben kendim de bir esnaf olarak benim burada 20 tane de çalışanım var. Bu 20 çalışanımdan 15'i kadın. Biz burada yaşanan olaya çok üzüldük. Kadına şiddete de ‘hayır' diyoruz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Hanımefendi de taburcu olduğunu öğrendik. Hayatımda ilk defa böyle bir olaya şahit oldum. Ben kendi erkekliğimden utandım. 15 yıldan beri esnafım, Soma'da ve kendi işletmemde böyle bir olay yaşandığı için çok üzüldüm. Şahıs kalkıp eşine saldırıyor. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.