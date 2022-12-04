Demirci Atıksu Arıtma Tesisinin yapım çalışmaları sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 30 milyon TL yatırım bedeliyle Demirci ilçesine kazandıracağı ve yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapacak olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin inşaatında yapım çalışmaları devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacak hedefi ile atıksu arıtma tesisleri yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede 30 milyon TL yatırım bedeliyle Demirci ilçesinde hayatına geçirilecek olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinde imalat çalışmaları sürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı yürütülen Demirci ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatlar devam ediyor. Tesiste yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapılarak doğaya sağlıklı bir şekilde salınacak.

Çalışmalarla ilgili değerlendirme yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün liderliğinde, Gediz ve Bakırçay Havzalarının korunması noktasında yürüttüğümüz projelerimiz devam ediyor. 30 milyon TL yatırım bedeliyle Demirci ilçemizde hayata geçirecek olduğumuz ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapacağız. 28 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek olan tesisimizde yapım çalışmaları sürüyor. Çevrenin korunmasına yönelik il genelinde birçok projeyi ve yatırımı da hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.