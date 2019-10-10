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Demirci Kaymakamı Kaya, muhtarlarla buluştu

Manisa’nın Demirci ilçe Kaymakamı Adem Kaya, mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Manisa'nın Demirci ilçe Kaymakamı Adem Kaya, mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.


Kaymakam Adem Kaya başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına ilçede görev yapan kurum müdürleri de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, “Ülkemizin bağımsızlığının ve güvenliğinin teminatı ve koruyucusu Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.


Toplantıda mahallelerde yaşanan sorunlar muhtarlar tarafından dile getirilerek, nasıl bir çözüm bulunabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Kaya ise mahalle sorunların çözümü ve eksiklerin biran önce giderilmesi için yoğun çaba göstereceklerini, devletimizin imkanları ölçüsünde en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi.

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