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Demirci'de 4 Kişi dolandırıcılıktan tutuklandı

Manisa’nın Demirci ilçesinde 4 kişi dolandırıcılık suçundan yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 4 kişi dolandırıcılık suçundan yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kılıç (53) isimli vatandaş minibüsünü internetten satışa çıkardı. Kılıç'ı müşteri olarak arayan kişi peşin ödeme yapamayacağını belirterek ödeme zamanına kadar traktörünü satma teklifinde bulundu. Kılıç teklifi kabul etti. Balıkesir Noterliğinden Demirci noterliğine traktör ile ilgili düzenlenen belgelerin sahte olduğunun bildirilmesi üzerine Kılıç kendisine sahte fatura verildiğini anlayınca şikayetçi oldu.


Konuyla ilgili olarak harekete geçen Demirci Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama emrine istinaden Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu olaya ilişkin R.T, C.E, Ö.C. ve C.G. Turgutlu ilçesinde gözaltına alınarak Demirci'ye getirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli ceza evine gönderildi.

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