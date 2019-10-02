İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demirci'de 422 gram esrar maddesi ele geçirildi

Manisa’nın Demirci ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 422 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 422 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yapılan çalışmaları sonucunda, uyuşturucu yapılan kenevir bitkisini yetiştirip, hasat ederek, esrar maddesi elde ettikleri belirlenen şahıslarla ilgili istihbarat değerlendirildi. İstihbaratın değerlendirilmesinin ardından Demirci Sulh Hakimliğinin aldığı arama kararıyla Çandır Mahallesi'nde yapılan yapılan arama sonucunda 422 gram esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.