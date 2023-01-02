Demirci'de asfalt sezonu için hazırlıklar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2023 yılı asfalt sezonu öncesinde il genelinde hazırlıklarını sürdürüyor. Trafiği tehlikeye sokan kısımlarda viraj genişletme, yol genişletme, su geçişleri için koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışmaları yürüten ekipler, Demirci'de de hummalı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Demirci ilçesinde 7 kilometrelik TCK bağlantısı-Yanlızcuma-Kulalar yolunda 2023 yılı asfalt sezonu öncesinde hazırlık çalışmalarına başlanıldı. Ayrıca 11 kilometrelik Bardakçı-Mahmutlar yolunda da yeni asfalt sezonu öncesinde çalışmalara devam ediliyor. Çalışmalar hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki güzergahta da trafiği tehlikeye sokan kısımlarda viraj genişletme, yol genişletme, su geçişleri için koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışmalarının yürütüldüğü, çalışmalardan toplamda 10 mahalle ve bağlılarının faydalandığı ve 2023 yılı sathi kaplama programına yetiştirilmesi noktasında yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.