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Demirci'de fırtına ve tipi etkili oluyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve tipi yaşamı olumsuz etkilerken, ilçenin yüksek kesimlerde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve tipi yaşamı olumsuz etkilerken, ilçenin yüksek kesimlerde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.


Demirci ilçe merkezinde fırtına ve tipi etkili olurken, ilçenin yüksek kesimleri olan Bin 470 rakımlı Akçakertik, Asitepe ve Türkmen tepe mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Yüksek kesimlerde bazı noktalarda rüzgarında etkisi ile sürgünler oluştu. Kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların Demirci - Simav karayolunu kullanmaları noktasında yetkililer uyarı yaptı.


Demirci Karayolları Bakımevi Şefliği de 1470 rakımlı Akçakertik mevki Demirci - Simav karayolunda sabah erken saatlerinden itibaren tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına başladı. Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de trafikte zor anlar yaşıyor.


İlçede kar yağışı ve fırtınanın gün boyu devam edeceği belirtildi.

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