Demirci'de kar kalınlığı bir metreye ulaştı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde 1 metreye ulaşan kar nedeniyle ormanlık ve dağlık alanlarda yaban hayvanları için yiyecek bırakılırken, Selendi ilçesinde de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde şiddetini arttırırken, dağlık ve ormanlık alanlarda karın yüksekliği yaklaşık 1 metreye ulaştı. Bunun üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Demirci esnafıyla işbirliği yaparak, yaban hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin yüksek kesimlerindeki dağlık ve ormanlık alanlara yiyecek bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, dağda bulunan iki eşeği de elleriyle besleyerek, sıcak görüntüler oluşturdu.

Selendi'de karla mücadele sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Selendi ilçesinde dekar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. 7/24 görev başında olan ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara da anında müdahale ediyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının Manisa'da hayatı olumsuz etkilememesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda Selendi ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgelere hızla müdahale eden Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Selendi ilçemizde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için teyakkuz halindeyiz.” dedi.