Demirci'de kestane hasadı başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kestane hasadı başlarken, Demirci protokolü de çiftçileri ziyaret ederek hasadı yerinde inceledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kestane hasadı başladı. Mahmutlar Mahallesinde başlayan hasadı Demirci protokolü de yerinde inceledi. Mahmutlar mahallesinde Durmuş Çelik'e ait kestane bahçesinde çiftçilerle bir araya gelen Demirci Kaymakamı Adem Kaya, üreticilerle bir süre sohbet etti. Kestane hasadında çiftçilerle birlikte kestane toplayan Kaymakam Adem Kaya bol bereketli hasat diledi. Kestane hasadında çiftçilerle birlikte kestane toplayan Kaymakam Kaya bol bereketli hasat diledi.

Hasat ile ilgili bilgi veren İlçe Tarım Müdürü İslam Köse, "Kış aylarının değişmez lezzeti olan ve büyük bir zevkle tüketilen kestaneyi ağacından toplamak oldukça meşakkatli ve özveri gerektiriyor. Kaliteli ürün elde etmek için hasat zamanının çok önemli olduğu belirtilmektedir. İlçemizde hasat Ekim ayının başlarında başlayıp ve Kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir" dedi.

Mahmutlar Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu ise bölgelerinde toplanan kestaneler için Bursa'dan alıcıların geldiğini belirterek “Bölgemizde yıllık 500 ton kestane hasadı yapılmakta bunun 100 tonu mahallemizde toplanmaktadır. Tamamen doğal olarak yetişen ve ilaç kullanılmadan yetişen organik kestanelerimiz lezzeti ile de dikkat çekmektedir" diye konuştu.

Hasatta Kaymakam Kaya'ya; Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Murat İnce, İlçe Tarım Müdürü İslam Köse, Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Demirci Maski Müdürü Gökhan Aslan, Mahmutlar Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu da eşlik etti.