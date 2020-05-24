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Demirci'de sağlıkçılara bayram hediyesi

Manisa’nın Demirci ilçesinde Ramazan Bayramında da görevde olan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Selami Selçuk, çalışanlarını bayramını kutlayarak günün anısına hediye verdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ramazan Bayramında da görevde olan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Selami Selçuk, çalışanlarını bayramını kutlayarak günün anısına hediye verdi.


Demirci Devlet Hastanesinde bayramın 1. gününde acil serviste çalışan doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Selami Selçuk, çalışanların bayramını kutlayarak günün anısına çeşitli hediyeler verdi.


Hastane girişinde Başhekim Uz. Dr. Hayrettin Karakuş tarafından karşılanan Başkan Selami Selçuk, acil serviste tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, acil şifalar temennilerinde bulundu.


Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ziyarette yaptığı açıklamada, "Türkiye, Covid-19 salgınına karşı mücadele veriyor. Devletimizin aldığı tedbirlere halkımızın da verdiği destek ile bu süreci başarı ile atlatacağız. Bu sürecin atlatılmasında büyük emeği olan sağlıkçılarımızı da hiç bir zaman unutmuyoruz. Onları bayramda görev yaptığı hastanede ziyaret ederek, bayramlarını kutladık." dedi.

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