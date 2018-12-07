İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demirci'de yabani hayvanlara yiyecek bırakıldı

Manisa’nın Demirci ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışı nedeniyle küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri,bölgedeki yaban hayvanlarının açlık sorunu yaşamaması için dağlık bölgelerin belirli noktalarına yiyecek bıraktı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışı nedeniyle küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri,bölgedeki yaban hayvanlarının açlık sorunu yaşamaması için dağlık bölgelerin belirli noktalarına yiyecek bıraktı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının yoğun olarak kendisini gösterdiği bölgelerde ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçti. Manisa'nın Demirci ilçesinde de yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışa karşı alarma geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ormanlık alanda bulunan yabani hayvanların açlık sorunu çekebileceğini düşünen ekipler, kar küreme çalışmaları yaptıkları bölgede hayvanların bu sorunu yaşamaması için dağlık ve ormanlık bölgelerin belirli noktalarına yiyecek bıraktı. Bir personelin açlık nedeniyle yiyecek aramaya çıktığı düşünülen eşeği eliyle beslemesi, yürekleri ısıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Kazım Aysan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tüm canlıların yaşamına saygı ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.