Demirci'de yabani hayvanlara yiyecek bırakıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışı nedeniyle küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri,bölgedeki yaban hayvanlarının açlık sorunu yaşamaması için dağlık bölgelerin belirli noktalarına yiyecek bıraktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının yoğun olarak kendisini gösterdiği bölgelerde ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçti. Manisa'nın Demirci ilçesinde de yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışa karşı alarma geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ormanlık alanda bulunan yabani hayvanların açlık sorunu çekebileceğini düşünen ekipler, kar küreme çalışmaları yaptıkları bölgede hayvanların bu sorunu yaşamaması için dağlık ve ormanlık bölgelerin belirli noktalarına yiyecek bıraktı. Bir personelin açlık nedeniyle yiyecek aramaya çıktığı düşünülen eşeği eliyle beslemesi, yürekleri ısıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Kazım Aysan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tüm canlıların yaşamına saygı ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.