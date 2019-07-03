Demirci'de yaz spor okullarına büyük ilgi

Manisa'nın Demirci ilçesinde her yıl yaz aylarında gerçekleştirilen yaz spor okulları bu yılda yoğun bir katılımla başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Demirci Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün destekleri ile düzenlenen yaz spor okulları büyük ilgi gördü. Turgut Özal Spor Salonu'nda yapılan yaz spor okulu faaliyetlerinde 11 farklı kursta 560 kursiyer faydalanacak. Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, Turgut Özal Spor Salonu'nda yaz spor okulundaki öğrencilerle buluştu. Protokol üyeleri yapılan kurs faaliyetleri ile ilgili Gençlik Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz'dan bilgi aldı. Belediye Başkanı Selami Selçuk, "İlçemizde sportif faaliyetlere olan bu ilgini artması bizleri mutlu ediyor. Belediyemiz olarak kurumlarımız ile el ele vererek yaz spor okullarının açılmasına destek veriyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız buradaki spor faaliyetler sayesinde hem zinde kalıyorlar, hem de televizyondan, tabletten ve cep telefonundan uzak bir ortamda güzel vakit geçirme imkanı kazanıyorlar" dedi.

Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol da yaz spor okullarındaki çocuklara ve gençlere başarılar dileyerek, bu tür yaz spor okulu faaliyetlerinin gençlerin gelişiminde büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yaz spor okulları 29 Ağustos 2019 Perşembe günü sona erecek.