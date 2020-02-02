Demirci'den Elazığ ve Malatya'ya 1 kamyon yardım gönderildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Elazığ ve Malatya için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 1 kamyon yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Demirci'de de Türk Kızılayı, Demirci Belediyesi ve AK Parti Gençlik Kolları tarafından yardım kampanyası organize edildi. "Haydi Demirci, Elazığ ve Malatya'ya Destek Zamanı" sloganıyla başlatılan kampanyada 3 gün içinde 1 kamyon insani yardım malzemesi toplandı.

AK Parti Gençlik Kolları üyelerince Ticaret ve Kültür Merkezinde toplanan yardımlar, Kızılay'dan alınan ihtiyaç talepleri doğrultusunda tedarik edildi. Battaniye, ısıtıcı, bebek maması, bebek bezi, kıyafet, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan bir kamyon dolusu yardım malzemesi özenle kutulara yerleştirilerek hazırlandı.

Ticaret ve Kültür Merkezi önünde toplanan eşyalar Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, AK Parti ve MHP Belediye Meclis üyeleri, Kızılay Demirci Yetkilisi Ali Özkahraman ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yavuzel'in katılımı ile Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılmak üzere kamyona yüklenerek, bölgeye gönderildi.

AK Parti Demirci Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yavuzel, "Yaşanan deprem bizleri çok üzdü. Orada bulunan büyüklerimizin ve kardeşlerimizin yanında olmak, onlara destek sunmak için böyle bir kampanya organize ettik.Kampanyaya detsek veren herkese teşekkür ediyoruz " dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından ilçemizde yardım kampanyası başlattık. Kızılay ile görüşerek bölgede ihtiyaç olan malzemelerin tedarik edilmesini sağladık. İlçemiz halkı yine yardımseverliğini gösterdi. Önemli olan böyle günlerde hem devletimizin hemde olayı yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmak, onların yarasına merhem birlik ve beraberlik için yaralarımızı sarmaktır. Battaniye, elektrikli ısıtıcı, erzak, bebek maması, bebek bezi, kıyafet ve hijyen malzemelerinden oluşan 1 kamyon malzemeyi Kızılay Yardım toplama merkezine ulaştırılmak üzere gönderdik. Rabbim ülkemizi afetlerden korusun" diye konuştu.