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Demircili çocuklara hikaye kitabı hediye edildi

Manisa’nın Demirci ilçesinde sokağa çıkan 0-14 yaş çocuklara Belediye Başkanı Selami Selçuk ve eşi Güzide Selçuk, boyama ve hikaye kitapları hediye etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde sokağa çıkan 0-14 yaş çocuklara Belediye Başkanı Selami Selçuk ve eşi Güzide Selçuk, boyama ve hikaye kitapları hediye etti.


Demircili çocuklar saatin 11.00'da olmasının hemen ardından parklara ve sokaklara çıktı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, eşi Güzide Selçuk ile birlikte Anadolu Parkı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Kültür Sarayı ve Akıncılar Mevlana parklarına giderek çocukların neşesine ortak oldu. Başkan Selçuk ve eşi, çocuklara boyama kitabı ve hikaye kitapları hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çocukların neşesine neşe katmak istediklerini söyleyen Başkan Selami Selçuk, "Hükümetimiz salgınla mücadele de tedbirlerini alırken, bizlerde tedbirlere uyarak destek veriyoruz. Çocuklarımız bu hafta 2. kez dışarıda. Onlara evlerinde boş zamanlarında okumaları için hikaye kitapları ve minikler içinde boyama kitabı hediye ettik." dedi.

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