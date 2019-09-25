Demirci'nin hünnabı Türkiye ve dünya pazarına sunulacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Demirci'de 4 yıl önce dağıtımını yaptığı hünnap fidanları meyve vermeye başladı. Bu yıl bol olan ürün, üreticinin yüzünü güldürürken, sadece büyükşehirin dağıttığı fidanlardan 60 tona yakın hünnabın Türkiye ve dünya pazarına sunulacağı öğrenildi.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan, ilçe jandarma komutanı ve meclis üyeleri ile birlikte hünnap üreticisinin yoğun olduğu Söğütçük Mahallesi'ni ziyaret etti. İlçe protokolünü ziyarette, Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi ile birlikte hünnap üreticileri ve mahalleliler karşıladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce dağıtımı yapılan hünnap fidanlarının bu yıl meyve verdiği bahçeleri ziyaret eden Kaymakam Kaya ve beraberindekiler, ürünün bol olması nedeniyle üreticinin bu sene kazancının da bereketli olacağının altını çizdiler.

“Üreticinin desteklenmesi önemli”

Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan hünnap meyvesinin daha da yaygınlaştırılması adına yapılan projelerin önemine dikkat çeken İlçe Kaymakamı Adem Şahin, “Bu anlamda Büyükşehir Belediyesinin fidan dağıtımı ile üreticiyi desteklemesini, önemli bir adım olarak görüyoruz. Demirci gibi kırsal bir bölgede böyle değerli bir meyvenin yetiştirilmesinin önünü açmak, üreticiye katkı sağlamak bölgenin de kalkınması adına önemli. 4 yıl önce dağıtımı yapılan fidanların bu yıl oldukça fazla meyve vermesi de üretici adına sevindirici bir gelişme” şeklinde konuştu.

“60 ton hünnap Türkiye ve Dünya pazarına sunulacak”

Demirci'de Hünnap üretiminin merkezi konumunda bulunan Söğütçük'te, Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine önemli bir katkı sağladığını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. İlçe Kaymakamı Adem Şahin ve beraberindekilere de bölgeyi ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Mahalle Muhtarı Çitfçi, bu yıl 60 tona yakın hünnabı Türkiye ve dünya pazarına sunacaklarını ifade etti. Bu sene yaşanan afet nedeniyle bazı bölgelerin zarar gördüğüne dikkat çeken Muhtar Çiftçi, önümüzdeki yıllarda hünnap üretiminin daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.