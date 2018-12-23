Demirci'nin katı atık bertaraf istasyonu da tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle şehrin 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömen 110 milyon liralık Türkiye'nin kamu kaynaklı en büyük yatırımı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, il genelinde çöp sorununu bir bir tarihe gömüyor. Bu kapsamda, Demirci ilçesinde yapımına başlanan Katı Atık Transfer İstasyonu da tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun Mahallesi'nde 110 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, ilçelerin evsel katı atıklarını bertaraf etmeye de başladı. İlçelerden Uzunburun'daki tesise çöplerin taşınması için semi treyler'leri araç filosuna dahil eden Büyükşehir Belediyesi, bu araçların çöpleri alacağı katı atık transfer istasyonlarının yapımına da hızla başlamıştı. Bu kapsamda Demirci ilçesinde yapımına başlanan Katı Atık Transfer İstasyonu da tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, şube müdürleriyle birlikte Demirci'de yapımı tamamlanan Katı Atık Transfer İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde şehir merkezinin 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömecek muhteşem bir eserin Manisa'ya kazandırıldığını belirten Yıldırım, “Tüm ilçelerimizin de vahşi depolama tesislerini tarihe gömmek için Katı Atık Transfer İstasyonlarının yapımına başlamıştık. Yapımına başladığımız bu istasyonlardan Demirci ilçemizin projesini de tamamladık. Bugün Demirci için güzel ve müjdeli bir gün. Demirci'de çıkan çöpler buradaki transfer istasyonuna getirilecek ve semi treyler vasıtasıyla da Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisimize taşınacak. Ben Gözün aydın Demirci diyor ve böylesi önemli bir çevreci tesisi Manisa'ya kazandırdığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.