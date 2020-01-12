Demirci'nin tarihini anlatan kitap tanıtıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen programda Türk Sanat müziği konseri verilirken 'Cumhuriyet'in ilk yıllarında Demirci kazası' isimli kitabın da tanıtımı yapıldı.

Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Demirci Kaymakamı Adem Kaya, eşi Halide Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, eşi Güzide Selçuk, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir Demircililer Kültür ve Dayanışma Derneğinin 25 kişilik korosu gecede Türk Sanat Müziğinin en güzel eserlerini seslendirdi. Konserde seslendirilen parçalara salonu dolduran vatandaşlar da zaman zaman eşlik ederken, kimi izleyiciler de sahne önünde oynayarak eğlendi.

Programda Demirci'nin tarihini anlatan 'Cumhuriyet'in ilk yıllarında Demirci kazası' isimli kitap Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından tanıtıldı. Kitabın Demirci Belediyesi tarafından basılarak kültür hizmeti olarak yayımlanmaya başladığını söyleyen Yazar Ferhat Parlak, kitabın basılmasına destek veren Belediye Başkanı Selami Selçuk'a ve Kaymakam Adem Kaya'ya kitabından takdim etti. Kitapta Demirci'nin 1923 ve 1933 yılları arasındaki tarihi anlatılıyor.

Yaklaşık 3 saat süren Türk sanat müziği konserinin sonunda Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Erdoğan, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Kaymakam Adem Kaya tarafından koroya, orkestraya ve dernek yönetimine çiçek ve plaket takdim edildi.