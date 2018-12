Demirci'ye 75 milyon liralık yatırım

Manisa'nın Demirci ilçesinde muhtarlarla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ilçeye 75 milyon liralık yatırım kazandırdığını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını yerinde incelemek üzere Demirci'ye gitti. İlçe girişinde mahalle muhtarları tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Ergün, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlar ve muhtarlarla tek tek tokalaştı. Başkan Ergün'e ayrıca ilçede gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle çiçek takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Demirci'de daha sonra Mahalle Muhtarlarıyla buluştu. Okunan duaların ardından programın açılış konuşmanı Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan yaptı. Arslan, mahalle muhtarlarının yerel yönetimlerin temel taşı olduğuna dikkat çekti. Arslan'ın ardından konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli, geride kalan görev sürecinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ilçeye yaptığı hizmetler için teşekkür etti

Toplantıda mahalle muhtarlarına hitap ederek, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kuruluş sürecinden bahseden Başkan Ergün, “Demirci'miz de başta olmak üzere öyle köylerimizi gördük ki, suyu, altyapısı ve kanalizasyonu dahi yoktu. Arkadaşlarıma ilimiz genelinde buna son vermek için çalışmaları yönünde talimat verdim. Altyapısı olmayan yerde göz boyamalık projeler vatandaşlarımıza kötülük olur diyerek çalışmalar yürüttük. Çünkü biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışma ilkesini kendimize uygun gördük. Altyapıdır, gözle görülmez oy gelmez kaygısı gütmedik. Çocuklarımız, hemşerilerimiz temiz su içsin, sağlıklı altyapıya kavuşsun dedik. 7 milyon 676 bin lira yatırımla 101 Mahalle Projesi kapsamında Alaağaç, İmrenler, Küpeler, Yarbasan, Yeşildere ve Çataloluk Mahallelerimize 48 Kilometrelik İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı çektik. 2 milyon 122 bin liralık yatırımla ilçe merkezindeki Yağmur Mahallesi'nde yağmursuyu hatlarının deplase edilmesini sağladık. Yaklaşık 1 buçuk milyon liralık bedelle 36 adet içme suyu deposu ve 17 adet terfi binasının bakım onarımını gerçekleştirdik. 10 milyon 185 bin liralık yatırımla 154 Mahalle Projesi Kapsamında 1. Etap olarak Ahmetler, Ayvaalan, Azizbey ve Minnetler Mahallelerimizde İçme Suyu ve Kanalizasyon, Çağıllar Mahallemizde de içme suyu hattı olmak üzere 52 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı inşaatı yapıldı. Ayvaalan, Azizbey ve Çağıllar Mahallelerimize kilitparke döşemesi gerçekleştirildi. Ahmetler Mahallemize 12 bin metrekare ve Minnetler Mahallemize de 26 bin metrekare kilit parke taş döşenecek” dedi.

76 adet içme suyu deposu ve 26 terfi binasının bakım onarım çalışmalarının 4 milyon 102 bin liralık yatırımla gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ergün, “Demirci Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi proje bedeli 45 milyon lira. 19 Eylül 2017 tarihinde İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü'ne talepte bulunulmuş olup, kredilerin onaylanmasını bekliyoruz. Demirci ilçemizde 110 kilometre ana kanalizasyon hattının projeleri tamamlanmış olup İller Bankası'ndan kredi onayı bekleniyor. Bunlar da planlaması yapılmış çalışmalarımız. Bu saydığım çalışmaların parasal karşılığı 35 milyon 87 bin lira. Eski parayla 35 trilyonun üzerinde bir rakamı Demirci'mizin altyapısına harcamışız” diye konuştu.

MASKİ'nin gerçekleştirdiği 35 milyon liralık yatırımın yanında Büyükşehir Belediyesi'nin de boş durmadığını dile getiren Başkan Ergün, “Bildiğiniz gibi her ilçemize Gıda Bankasıyla 342 gerçek ihtiyaç sahibinin sofrasına ulaşıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için bugün başarısını yüzde 98,25'e çıkarmış olan MABEM kurslarımızı 17 ilçede hayata geçirdik. Bugün itibariyle il genelinde 8 bin 764; Demirci'mizdeyse 273 evladımız bu kurslarımızdan faydalanıyor. İlimiz genelinde başlattığımız toplu ulaşımda dönüşüm çalışmalarımızla yepyeni, kameralı, engelli erişimine uygun, kartlı sistemli ve klimalı modern araçları Demirci'mizde de faaliyete aldık. Yaklaşık 1 buçuk milyon liralık yatırımla Mithatpaşa-Kaplıca-İcikler-Alaağaç-Minnetler-Ulacık-Çataloluk-Danişmentler hattında yepyeni araçlarımız ulaşım hizmeti veriyor. Tabi araçları yeniledik. Yolları yenilememek olmaz dedik. Öncelikle köyden ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerimizden başlayarak muazzam bir asfalt ve parke taşı döşeme çalışması yürüttük. Demirci'mizde 313 bin 280 metrekare parke taşı döşedik. Sizleri ve ilçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizi böylece yazın toz toprak, kışın çamur derdinden kurtarmış olduk. Demirci'miz genelinde 2015 yılından bu yana yepyeni yollar ve sorumluluk alanımızda bulunan yolların asfaltlanması noktasında canla başla çalıştık. Şu ana kadar tamı tamına 25 milyon liralık yatırımla Demirci'mizde 203 kilometreye yakın asfaltlama yaptık. 25 trilyonluk bir yatırımı yalnızca asfalt için harcadık. Yaklaşık 1 milyon 104 bin lira bedelle Demirci Otogarında güzel bir yenileme çalışması yaptık” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıktan sosyal hizmetlere, ilaçlamadan engelli kardeşlerimize yardıma, sosyal yardım hizmetlerinden ulaşıma kadar Demirci'de 40 milyon liralık yatırım yaptığını kaydeden Başkan Ergün, “MASKİ'yi de eklediğimiz bu miktar 75 milyon liraya ulaşıyor. Eksiğimiz vardır, geç kaldığımız yerler vardır. Ancak biz hiçbir ayrım yapmadan, sadece Manisa sevgisiyle, Demirci sevgisiyle her yere plan ve programlarımız dahilinde ulaşmaya çalıştık. Yeri geldi yollarınız kazıldı, yeri geldi yaptığımız çalışmalarımız nedeniyle sularınız kesildi. Öncelikle verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle özür diliyorum. Çok şükür bugün sorunlarının birçoğunu Büyükşehir ile aşmış, 75 trilyonun üzerinde yatırım almış bir Demirci görmüş olmanın mutluluğu ve huzuruyla karşınızdayım. Çalmadan, çırpmadan, yetim hakkı yemeden Manisa'mıza ve Demirci'mize bu güzel hizmetleri verdik. Şundan emin olmanızı istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi ayrım yapmadan her vatandaşımıza, her mahallemize ulaşmak için canla başla çalıştı ve çalışmaya devam edecek. Bizler günü birlik siyasi çekişmelerin, günü kurtaran çalışmaların değil; Manisa'nın ve Manisalının gerçekten ihtiyaç duyduğu çalışmaları yapmanın gayretinde olduk. Bugüne kadar bu çizgimizden ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız. Yaptığımız çalışmalar gerek tarafsız anketlerde, gerek siz değerli muhtarlarımızın geri dönüşlerinde, gerekse halkımızın yüzündeki tebessüm ve gözlerindeki ışıltıyla kendini belli ediyor. Bunlar bize yeter diyoruz” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının ardından muhtarlarla sohbet etti. Muhtarları tek tek dinleyen Başkan Ergün, mahalle muhtarlarının mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili merak ettiği konulara da içtenlikle yanıt verdi. Toplantının sonunda Başkan Ergün, mahalle muhtarlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programın sonra Küpeler Mahalle Muhtarı Osman İzci, Başkan Ergün'e dokuma halı hediye etti. Muhtar İzci, mahallede gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile 700 yıllık Küpeler Camii'ndeki restorasyon çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği çalışmaların anlatıldığı muhtarlar toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, İlçe Ocak Başkanı Samet Sönmez. MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Muradiye Korkmaz, Daire Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ile mahalle muhtarları katıldı.