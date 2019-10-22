Demirköprü Barajı'na yayın balığı takviyesi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi' kapsamında üretilen 2 bin Avrupa Yayın Balığı yavrusunu Demirköprü Baraj Gölü'nde suyla buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce (BSGM) yürütülen "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünce, Türkiye'de ilk kez kitlesel olarak üretilen 2 bin Avrupa Yayın Balığı yavrusu Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisleri tarafından Salihli ve Köprübaşı ilçeleri sınırları arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'ne salındı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2 bin yayın balığı yavrusunun bırakılmasıyla, Demirköprü Baraj Gölü'ndeki mevcut yayın balığı popülasyonuna takviye yapıldığını söyledi. Öztürk, "Bu proje ile kaliteli protein ihtiyacı desteklenecek, balık stoklarımızın korunmasına ve sportif balıkçılığın geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Balıklandırma faaliyetinin başarıya ulaşabilmesi ve balıkçılığımızın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ancak kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Bırakılan balıkların en az 1 kez üremesine şans tanınmalıdır. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın 90 santimetreden küçük yayın balığını avlamamaları, av aracı, av zamanı ve yer yasağı kurallarına uymaları gerekmektedir” dedi.