Demokrasi aşığı 114 yaşındaki Ayşe Karabüber vefat etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde torunlarıyla yaşayan ve demokrasi aşığı olarak bilinen 114 yaşındaki Ayşe Karabüber vefat etti.

Tekerlekli sandalye veya sedye ile her seçimde sandık başına giderek oy kullanmak için büyük bir çaba sarf eden Turgutlu'nun Ayşe Ninesi hayata gözlerini yumdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini her seçimde sandıkta gösteren Ayşe Karabüber, 15 Temmuz nöbetlerinde de meydanlarda yer almış ve Türkiye, Ayşe Nine'yi demokrasi aşkıyla tanımıştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oturan ve hayatı boyunca 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören Ayşe Karabüber, her seçimde sandık başına gidip oy kullanması, devletini ve cumhurbaşkanına olan sevgisini dile getirmesiyle tanınıyordu. FETÖ darbe girişiminde ilerleyen yaşına aldırmadan meydanlara inen ve ülkesi için meydan nöbeti tutan yaşlı kadın kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde gözlerini hayata yumdu. Yaşlılığa bağlı sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybeden Ayşe Karabüber'in cenazesi Turgutlu'daki evinden alınarak memleketi olan Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yaykın Köyü'ne götürüldü. Karabüber'in bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.