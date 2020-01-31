Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin daire başkanları ilçelerde bulunarak depremin etkisini gösterdiği mahallelerde muhtarlar ile görüşerek ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarken, ağır hasarlı binaların da yıkımları tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yaşanan deprem sonrası tüm birimleriyle depremin yaşandığı bölgelerde vatandaşla birlikte olmayı sürdürüyor. Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren tüm ekiplerini seferber ederek deprem ile sarsılan mahallelere sevk eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bir gün olsun yalnız bırakmıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ile Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan depremin yaşandığı mahalleleri ziyaret ederek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, mahalle muhtarları ile yaptıkları görüşmelerde ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları Akhisar ilçesi Çanakçı Mahalle Muhtarı Bekir Yaşar, Dolmadeğirmen Mahalle Muhtarı Ramazan Karadana, Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammet Mustafa Özdemir ve Musalar Mahalle Muhtarı Nurettin Yıldız'ı mahallelerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Mahallede bulunan çadır yerlerini de gezen daire başkanları daha sonra Kırkağaç ilçesine geçerek Karakurt Mahalle Muhtarı İdris Kat'ı ziyaret ederek çadır bölgesinde yerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Ağır hasarlı evlerin yıkımı devam ediyor

Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yaşanan deprem sonrasında ağır hasar almış, güvenlik açısından risk oluşturan oturulmayacak durumda olan binaların da yıkımları Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde devam ediyor. Akhisar ilçesinin Gökçeahmet Mahallesinde bulunan ve ağır hasar almış iki yapının da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı kontrollü bir şekilde yapıldı. Yıkım işlemini takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları yıkımın tamamlanmasıyla birlikte Kırkağaç ilçesine hareket etti.