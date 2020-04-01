Deprem bölgesinde dezenfeksiyonlu yıkama

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, deprem bölgesi olan Kırkağaç'ta dezenfeksiyonlu hijyen çalışması gerçekleştirdi. Beldeden mahalleye dönen ve geçtiğimiz aylarda art arda yaşanan depremlerden etkilenen ilçeye bağlı Karakurt, İlyaslar ve Gelenbe mahallelerinde konteynerlerin bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yapan itfaiye ekipleri, çalışmayla Kırkağaçlı vatandaşların da takdirini topladı.