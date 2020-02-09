Deprem bölgesindeki çalışmalara yakın takip

Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesinde depremzedelerin kaldığı çadırları ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, daha sonra bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vali Deniz deprem sebebiyle evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Mahallede kurulmaya başlanan konteyner evlerde de incelmelerde bulundu.

Kırkağaç Karakurt Mahallesinde deprem sonrası yapılan çalışmaları inceleyen ve çadırları ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Kaymakam Murat Büyükköse, Belediye Başkanı Yaşar Gedüz ve yetkililer eşliğinde mahallede bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla da bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden, istek ve taleplerini dinleyen Vali Deniz, depremin ilk gününden itibaren devletin tüm imkanları ile birlikte vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

“İyi günde kötü günde hep beraberiz”

Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de depremin yaralarını sarmak için devletin tüm kurumlarının özveriyle çalıştığını belirterek, “Her şeyden önce Akhisarlı bir vatandaş olarak depremin ilk gününden itibaren yanımızda olan valimiz ve kurum müdürlerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Karakurt Mahalle sakinlerinin de yanlarında olan yetkililere teşekkür ettiği ziyarette Vali Deniz, “İyi günde kötü günde hep beraberiz. Sizlere hizmet etmek bizim görevimiz. Sizlerin yüzü gülecek ki bizim yüzümüz gülsün” dedi.

Evlerinde hasar olan vatandaşların geçici barınma, yemek ve ısınma dahil tüm ihtiyaçlarının valilik koordinesinde ilgili kurumlar tarafından karşılandığını da söyleyen Vali Deniz, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Milletçe bir ve beraber olduğumuz müddetçe aşamayacağımız sorun yok” diye konuştu.

Konteyner evlerde incelemelerde bulundu

Vali Ahmet Deniz, deprem sebebiyle evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Kırkağaç Karakurt Mahallesinde kurulmaya başlanan konteyner evlerde de incelmelerde bulundu.

Vali Ahmet Deniz, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve yetkililer eşliğinde depremde evi hasar gören vatandaşlar için kurulan konteyner evlerde de incelemelerde bulundu. Kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşlara teslim edilecek olan konteynerlerde kalmak istemeyen vatandaşlara da kira yardımı yapılacağını belirten Vali Deniz, incelemenin ardından çadırda kalan vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Deniz, en ufak sıkıntılarında ilçe kaymakamı ve kendisine ulaşabileceklerini belirtti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Deniz çocuklara, derslerine çok çalışarak, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, “Çalışırsanız başaramayacağınız bir şey yok” dedi.