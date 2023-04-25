İhlas Haber Ajansı

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Deprem bölgesini unutmadılar

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ilkokul öğrencilerinin, depremin vurduğu iller için hazırladığı etkinlik izleyenleri duygulandırdı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilkokul öğrencilerinin, depremin vurduğu iller için hazırladığı etkinlik izleyenleri duygulandırdı.


Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller için bir etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde sunulan gösteri duygusal anlar yaşatırken, büyük alkış topladı. Okul müdürü Mehmet Altıntaş, "Öğrenci ve öğretmenlerin kutlarım başarılı bir sunum oldu" dedi.

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